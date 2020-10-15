|
Остапчук о продлении ареста Левченко: «Слезы мамы Лены вам, #######, обязательно вернутся с лихвой»
Источник материала: Партизан
Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением о продлении ареста известной баскетболистки Елены Левченко, которая сегодня должна была выйти на свободу после 15 суток.
«От эмоций сложно сейчас писать без мата. То, что Лена боец и выдержит, – мы и так прекрасно знаем. Хочу не о Лене сейчас. Все винят режим, систему и т.д. НО! За всеми решениями и действиями стоят живые люди. Не режим фабрикует и подписывает протокол, не режим выносит приговор. Так вот, все те слезы мамы Лены вам, #######, обязательно вернутся с лихвой», – написала Остапчук в своем фэйсбуке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением о продлении ареста известной баскетболистки Елены Левченко, которая сегодня должна была выйти на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)