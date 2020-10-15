Бенчммарк раскрыл реальную производительность iPhone 12

Источник материала: Tut.by

13 октября компания Apple представила четыре смартфона серий iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые гаджеты начнут продаваться только на следующей неделе, но результаты их тестирования в синтетическом бенчмарке AnTuTu уже «слили» в Сеть — и они не обнадеживают. Об этом сообщает GSMArena .





Судя по опубликованным скриншотам, в тесте приняли участие два смартфона — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Оба работали на еще официально не вышедшей iOS 14.1. Бенчмарк также раскрыл объем оперативной памяти. Так, в обычном iPhone 12 используется 4 ГБ ОЗУ, в iPhone 12 Pro — 6 ГБ. Предположим, что это релевантно и для iPhone 12 mini с iPhone 12 Pro Max.

Девайсы работают на процессоре Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс). Во время презентации представители компании несколько раз заявляли, что этот SoC едва ли не на 50% мощнее всех конкурентов. Но, если верить результатам теста, это не совсем так. Во всяком случае, в тесте смартфоны набрали по 564 и 572 тысячи баллов.

При этом нынешние топовые смартфоны на Android (преимущественно с процессорами от Qualcomm) набирают более 600 тысяч баллов, некоторые — под 660 тысяч. Издание iXBT добавляет: наибольшее отставание новых смартфонов Apple наблюдается в производительности графического процессора. В трех других категориях оно не превышает 10%.

Впрочем, не стоит делать выводы до официального поступления iPhone 12 в продажу. Во-первых, тестирование могли проходить не финальные версии девайсов. Во-вторых, бенчмарк может по какой-то причине пока не задействовать всю мощь нового SoC A14. В-третьих, узким местом может быть версия ПО — iOS 14.1 пока не доступна для всех пользователей.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone: