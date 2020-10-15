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Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая
Источник материала: Tut.by
Космонавты
«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле „Звезда“. — Прим. ТАСС) перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин.
По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика.
«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — уточнил космонавт.
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Космонавты распределили пакетик чая в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры.
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