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Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая

15.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, следует из переговоров космонавтов с Землей. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: NASA / JSC

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле „Звезда“. — Прим. ТАСС) перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин.

По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — уточнил космонавт.

 
 
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Космонавты распределили пакетик чая в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры.
 
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