Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая

Источник материала: Tut.by

Космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, следует из переговоров космонавтов с Землей. Об этом сообщает ТАСС .



Фото: NASA / JSC

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле „Звезда“. — Прим. ТАСС) перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин.

По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — уточнил космонавт.