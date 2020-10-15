Доллар дорожает третий день подряд. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар третий день растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,26% — до 2,5783 рубля, евро укрепился на 0,11% — до 3,0217 рубля, а российский рубль упал на 0,64% — до 3,3089 рубля за 100 российских рублей (это данные на 11.21).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,577 рубля (Абсолютбанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,573 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,022 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,018 рубля.