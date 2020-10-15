Белорусы требуют заранее предупреждать об отключениях интернета. Вот что им ответили

Источник материала: Tut.by

7 сентября на сайте Petitions.by появилась петиция с просьбой заранее предупреждать об отключении мобильного интернета. Она была направлена в Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 14 сентября. Спустя месяц, 14 октября, был получен ответ от ведомства.



Фото: burst.shopify.com

В самой петиции, получившей 137 подписей, содержалось требование «обязать операторов мобильной связи рассылать предупреждения о „снижении пропускной способности мобильного интернета“ заблаговременно, посредством СМС-оповещения и с указанием конкретного названия „уполномоченных государственных органов“ для возможности направления абонентами в адрес органов, требующих ограничить оказание услуг по доступу в интернет, обращений по этому поводу».

Сегодня, 14 октября, на сайт был добавлен ответ за подписью первого заместителя министра связи и информатизации Павла Ткача.

«Основные права, обязанности и ответственность оператора сотовой подвижной электросвязи, в том числе в части информирования абонентов, установлены Правилами оказания услуг электросвязи, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055, — говорится в ответе. — В связи с тем, что в Вашем обращении фактически содержатся предложения по наложению на операторов сотовой подвижной электросвязи дополнительных обязанностей, не предусмотренных в настоящее время законодательством в области электросвязи, указанные предложения будут приняты во внимание при осуществлении очередных корректировок указанного законодательства».

Напомним, что уже более месяца по воскресеньям в Минске снижается пропускная способность доступа в интернет — это делается «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности».