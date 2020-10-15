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Статистика Нацбанка: белорусы стали слать больше денег за рубеж
Источник материала: Myfin
Согласно статистике
В Беларусь из-за рубежа поступило $84,45 млн переводов. Это на 4,7% больше, чем в третьем квартале 2019 года ($80,64 млн).
Что в итоге?
Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси, составила $440,67 (годом ранее было $419,93), а полученного в Беларуси - $273,73 (в третьем квартале 2019 года - $283,05).
Переводы через внутригосударственные системы составили 40,39 тыс. рублей (в третьем квартале 2019 года - 704,7 тыс. рублей). Средняя сумма одного перевода - 267,27 рубля (310,86 рубля в аналогичном периоде 2019 года).
Источник: Myfin.by
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Денежные переводы белорусов за рубеж в третьем квартале 2020 года выросли на 22,7% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорят данные Национального банка.
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