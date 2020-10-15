ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шпаковский: Украине нечего предложить белорусским IT-специалистам

15.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Шпаковский: Украине нечего предложить белорусским IT-специалистам

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был приглашен в МИД РБ, где ему была вручена нота в связи с указом президента Украины №420/2020, касающимся упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов на Украине. Постановка вопроса вызвала у дипломата "определенное недопонимание", о чем он сообщил на своей странице в Facebook. 

© CC0 / Pixabay
Уезжать невыгодно: эксперты об угрозах белорусского IT-сектора

Такого рода "обмен любезностями" ― это обычная дипломатическая практика, отметил в комментарии на радио Sputnik известный белорусский политолог Александр Шпаковский, анализируя ситуацию с упрощением пребывания и трудоустройства белорусских специалистов на Украине.

"Если анализировать нормативно-правовой акт, принятый президентом Украины, он носит явно недружественный характер в отношении нашей страны и направлен на переманивание профессиональных высококвалифицированных кадров,  А для того, чтобы эти люди состоялись как специалисты и профессионалы, белорусское государство вложило в это немало усилий", ― отметил Шпаковский.

Сейчас соседняя Украины принимает "открыто враждебные в отношении нашей страны документы, которые направлены на нанесение экономического ущерба, на что белорусский МИД должен был отреагировать,  в связи с чем украинскому послу и была вручена нота протеста", добавил политолог. 

© CC0 / Pixabay / 27707
МИД Беларуси назвал указ Зеленского об IT-специалистах недружественным шагом

"Очень сомневаюсь, что Украина сможет предложить белорусским IT-специалистам сколько-нибудь приемлемые условия по сравнению с Минском и в плане комфорта жизни, и в плане безопасности, и заработных плат тоже", ― сказал Шпаковский.

Несмотря на заявления отдельных представителей IT-сектора о переносе своих офисов из Минска в другие страны, в том числе в Украину, по факту после протестных событий,связанных с августовскими выборами, в белорусском ПВТ зарегистрировано 83 новых резидента, сообщил собеседник Sputnik

Кроме того, "никто не запрещает Украине принимать на своей территории каких-то беженцев, в том числе из Беларуси, если таковые будут", отметил политолог в ответ на комментарий украинского дипломата в соцсети, о том что "Беларусь в свое время также принимала беженцев из Донбасса". Но речь идет о том, что "Украина принимает специальные нормативно-правовые акты, направленные на переманивание белорусских специалистов в сфере высоких технологий, такие акты имеют явно недружественный характер и противоречат принципам добрососедских отношений", резюмировал Шпаковский.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина приняла "недружественный нормативно-правовой акт, направленный на переманивание белорусских специалистов", но соседней стране нечего им предложить и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Acura готовит к дебюту новое поколение кроссовера MDX
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика