Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шпаковский: Украине нечего предложить белорусским IT-специалистам

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был приглашен в МИД РБ, где ему была вручена нота в связи с указом президента Украины №420/2020, касающимся упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов на Украине. Постановка вопроса вызвала у дипломата "определенное недопонимание", о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Такого рода "обмен любезностями" ― это обычная дипломатическая практика, отметил в комментарии на радио Sputnik известный белорусский политолог Александр Шпаковский, анализируя ситуацию с упрощением пребывания и трудоустройства белорусских специалистов на Украине.

"Если анализировать нормативно-правовой акт, принятый президентом Украины, он носит явно недружественный характер в отношении нашей страны и направлен на переманивание профессиональных высококвалифицированных кадров, А для того, чтобы эти люди состоялись как специалисты и профессионалы, белорусское государство вложило в это немало усилий", ― отметил Шпаковский.

Сейчас соседняя Украины принимает "открыто враждебные в отношении нашей страны документы, которые направлены на нанесение экономического ущерба, на что белорусский МИД должен был отреагировать, в связи с чем украинскому послу и была вручена нота протеста", добавил политолог.

"Очень сомневаюсь, что Украина сможет предложить белорусским IT-специалистам сколько-нибудь приемлемые условия по сравнению с Минском и в плане комфорта жизни, и в плане безопасности, и заработных плат тоже", ― сказал Шпаковский.

Несмотря на заявления отдельных представителей IT-сектора о переносе своих офисов из Минска в другие страны, в том числе в Украину, по факту после протестных событий,связанных с августовскими выборами, в белорусском ПВТ зарегистрировано 83 новых резидента , сообщил собеседник Sputnik

Кроме того, "никто не запрещает Украине принимать на своей территории каких-то беженцев, в том числе из Беларуси, если таковые будут", отметил политолог в ответ на комментарий украинского дипломата в соцсети, о том что "Беларусь в свое время также принимала беженцев из Донбасса". Но речь идет о том, что "Украина принимает специальные нормативно-правовые акты, направленные на переманивание белорусских специалистов в сфере высоких технологий, такие акты имеют явно недружественный характер и противоречат принципам добрососедских отношений", резюмировал Шпаковский.

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