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Генсек ОДКБ: саммит глав государств Организации пройдет в Москве 2 декабря

15.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Сегодня мы обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации, сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после встречи с президентом Беларуси, передает корреспондент Sputnik.

По словам Зася, с главой государства у него состоялся обстоятельный разговор о ситуации, которая складывается в регионе ОДКБ. Это касается ситуации с обострением событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси. 

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При этом Станислав Зась выразил надежду, что ситуация в Бишкеке в ближайшее время войдет в правовое русло. В Закавказье уже идет налаживание диалога между противоборствующими сторонами.

"Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе (Нагорном Карабахе – Sputnik)", – уточнил генсек ОДКБ.

После чего добавил, что проинформировал Александра Лукашенко и о работе уставных органов ОДКБ, саммит глав государств "запланирован на 2 декабря в Москве". Повестка уже разработана, она достаточно насыщенная, сейчас продолжается работа над ее согласованием.

Также генсек Организации выразил надежду, что "удастся провести Совет Коллективной безопасности в очном формате". По его словам, это было бы правильно, учитывая непростую ситуацию, с которой мы подходим к саммиту.

"Есть о чем поговорить президентам, есть что обсуждать и какие решения принимать", – сказал Зась. 

Напомним, в сентябре в формате видеоконференции состоялся саммит стран – участниц "Восточного партнерства", на котором Беларусь представил премьер-министр Роман Голоченко. В эту инициативу помимо ЕС входят Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Программа, как предполагается, направлена на политическую и экономическую ассоциацию стран с Европейским союзом. 

Перед саммитом были опубликованы результаты опроса в странах – участницах "Восточного партнерства". Как выяснилось, 38% белорусов позитивно относятся к ЕС, 46% – нейтрально, а 12% – негативно. Еще 4% не знают или не слышали о Евросоюзе. Больше половины граждан (54%) считают отношения между Минском и Брюсселем хорошими.

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Теги: Минск
 
 
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Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности рассчитывает, что встреча глав государств пройдет в очном формате.
 
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