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В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валют

15.10.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники милиции задержали 30-летнего ранее не судимого минчанина, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют 24 сентября.

В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валют
Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, установить личность мужчины удалось благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых в ходе осмотра места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.

С участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий.

 
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Сотрудники милиции задержали 30-летнего ранее не судимого минчанина, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют 24 сентября.
 
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