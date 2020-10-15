|
В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валют
Источник материала: Навiны
Сотрудники милиции задержали 30-летнего ранее не судимого минчанина, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют 24 сентября.
По сообщению пресс-службы СК, установить личность мужчины удалось благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых в ходе осмотра места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.
С участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники милиции задержали 30-летнего ранее не судимого минчанина, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют 24 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)