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Президент Кыргызстана Жээнбеков подал в отставку

15.10.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 15 октября сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

Президент Кыргызстана Жээнбеков подал в отставку
Фото: president.kg

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Жээнбеков в своем обращении.

Президент призвал лидера оппозиции Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека.

 
 
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 15 октября сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в...
 
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