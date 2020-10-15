Президент Кыргызстана Жээнбеков подал в отставку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 15 октября сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.



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«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Жээнбеков в своем обращении.

Президент призвал лидера оппозиции Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека.