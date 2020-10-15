Тихановская поблагодарила белорусских студентов за участие в протестах и призвала преподавателей защитить их

Находящаяся за рубежом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила белорусских студентов за участие в протестном движении Беларуси. Соответствующее видеообращение размещено сегодня в ее телеграм-канале.





Тихановская отметила, что для многих студентов нынешние президентские выборы были первыми в их жизни, и она рада, что «голоса молодежи наконец были услышаны». «Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться — это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего, — сказала политик. — И ваш протест показывает, что вы — настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей».

Экс-кандидат в президенты, педагог по образованию, заявила о важности поддержки студентов и обратилась по этому поводу к их преподавателям: «Вы работаете не ради зарплат — они все эти годы оставляли желать лучшего. Вы работаете не ради режима — последнее, о чем он думает, это образование и культура. Вы ходите на работу, потому что будущее этих молодых людей зависит от вас — иногда даже сильнее, чем от их родителей. Могут ли они доверять вам? Могут ли они чувствовать себя в безопасности в стенах родного вуза? Могут, если вы не будете молчать. Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов. Вы должны публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов. Вы знаете, что университет — не место для неизвестных людей в балаклавах. Так не пускайте их к своим студентам».

По словам Тихановской, шаг, который она призывает сделать преподавателей, «требует мужества», но они, «выбирая по совести, не останутся одни». «Вы вправе рассчитывать на поддержку, которую предоставляет проект "Честный университет" от инициативы "Честные люди". Обратившись к ним, вы получите юридическую, координационную и финансовую помощь, которая вам потребуется», — сообщила политик.

«Помните: сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет. Но объединившись, мы выдержим все испытания», — подчеркнула Тихановская.

Накануне экс-кандидат в президенты призвала работников белорусских заводов и предприятий выходить из провластных профсоюзов и создавать свои собственные — независимые.

13 октября Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям ультиматум. Она заявила, что у них есть 13 дней на выполнение трех обязательных требований: «Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены».

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупредила Тихановская.