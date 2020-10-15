Айтишник призвал лидеров ИТ-сектора вступить в диалог с Лукашенко о прекращении насилия

Источник материала: Onliner

Константин Конопко трудится разработчиком в одной из минских ИТ-компаний. Он был задержан 6 сентября в кофейне O’Petit, в которой стекло входной двери разбивал лично начальник ГУБОПиК. Константин опубликовал видео на YouTube, где обрисовал нестабильную обстановку в стране, которая ведет к снижению эффективности сотрудников, репутационным потерям компаний и релокейту IT за рубеж.

— Как мы видим, в последние дни со стороны силовиков наблюдается повышение агрессии, увеличение уровня насилия к мирным протестующим, — рассказывает Константин и предполагает, что многим айтишникам такая ситуация небезразлична.

— Мне кажется, что эту ситуацию как можно быстрее необходимо обсудить с президентом. Попытаться убедить его прекратить насилие. Поэтому я обращаюсь к известным ИТ-предпринимателям Беларуси, — говорит Константин и перечисляет Аркадия Добкина, Леонида Лознера, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Дмитрия и Юрия Гурских и других.

Он призвал их присоединиться к инициативе, добиться встречи с Лукашенко.