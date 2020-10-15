Хроника дня. Тихановская обратилась к студентам и преподавателям

Источник материала: Onliner

Это наша очередная политическая хроника. Рассказываем, как обычно, о важных новостях. Светлана Тихановская обратилась к студентам и преподавателям, а Министерство юстиции начало рассматривать вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Александра Пыльченко. А еще сегодня состоялся суд над телеведущим Дмитрием Кохно — он должен будет выплатить штраф 25 базовых величин.

Тихановская обратилась к студентам и преподавателям

Светлана Тихановская записала видеообращение к студентам и преподавателям. В нем она отметила, что университет — это не место для неизвестных людей в балаклавах.

— Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться, — это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего. И ваш протест показывает, что вы — настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей, — сказала Тихановская, обращаясь к студентам.

Она также высказалась насчет позиции преподавателей:

— Я хочу обратиться к преподавателям. Вы работаете не ради зарплат — они все эти годы оставляли желать лучшего. Вы работаете не ради режима — последнее, о чем он думает, это образование и культура. Вы ходите на работу, потому что будущее этих молодых людей зависит от вас — иногда даже сильнее, чем от их родителей. Могут ли они доверять вам? Могут ли они чувствовать себя в безопасности в стенах родного вуза? Могут, если вы не будете молчать. Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов. Вы должны публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов. Вы знаете, что университет — не место для неизвестных людей в балаклавах.





Министерство юстиции начало рассматривать вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Александра Пыльченко

В 12:00 Министерство юстиции начало рассматривать вопрос прекращения действия лицензии двух адвокатов, среди которых Александр Пыльченко — защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, говорится в Telegram-канале Виктора Бабарико.

Дмитрия Кохно судили за 11 сентября — тогда он отбывал арест на Окрестина

Сегодня в суде Заводского района прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно. Его обвиняли в неповиновении — по статье 23.4 КоАП. В итоге Кохно должен будет выплатить штраф в размере 25 базовых величин.

— Меня судили за неповиновение требованию сотрудника милиции. Сказали, что я хватался за кресло в милицейской машине и упирался ногами, категорически отказываясь из нее выходить. Это произошло 11 сентября, тогда меня возили в РУВД. Подозревали в участии в митинге 27 августа, — рассказывает Дмитрий журналисту Onliner.

Дмитрий отмечает, что в тот день он в митинге не участвовал. Но суд вынес решение: Кохно должен будет выплатить 25 базовых величин.

(будет дополнено)