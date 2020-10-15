Минск лишается еще двух «Копилок». Вместо них появятся два новых магазина «Соседи»

Источник материала: Onliner

Два новых магазина сети «Соседи» скоро появятся в торговых центрах «Караван» и Outleto вместо дискаунтеров «Копилка». Информацию о грядущих переменах нам подтвердили в «Соседях».

Новые магазины планируют открыть в декабре, сейчас ведутся работы по обустройству торговых залов. Они пополнят и без того немаленький список сети: в Минске их 83, а по всей Беларуси — 139.

«Копилок» же осталось всего две, обе находятся в столице. Компании, владеющей дискаунтерами, также принадлежат 4 супермаркета и 1 гипермаркет Bigzz.