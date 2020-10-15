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Пакетик чая помог найти утечку воздуха на МКС. Ее заклеят скотчем
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции найдено. С помощью пакетика чая. А заклеят дырку с помощью скотча. Об этом рассказывает
— Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки, — сообщил космонавт Анатолий Иванишин в ЦУП. — Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.
В ЦУПе
герметик, для деталей двигателя, 100 г
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Сегодня стало известно, что предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции найдено. С помощью пакетика чая. А заклеят дырку с помощью...
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