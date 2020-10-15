Пакетик чая помог найти утечку воздуха на МКС. Ее заклеят скотчем

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции найдено. С помощью пакетика чая. А заклеят дырку с помощью скотча. Об этом рассказывает ТАСС . Утечку на станции заметили еще в конце сентября, но долго не могли найти ее причину.

— Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки, — сообщил космонавт Анатолий Иванишин в ЦУП. — Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.

В ЦУПе предложили заклеить вероятную дырку скотчем, когда у экипажа появится свободное время. А пока прислать фото и видео возможного места утечки.