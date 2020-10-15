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В Ганцевичах пропала 13-летняя девочка

15.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники Ганцевичского РОВД ищут 13-летнюю школьницу Хилютич Надежду Сергеевну. Известно, что вечером 13 октября она ушла из дома в Ганцевичах. Где сейчас находится девочка, неизвестно.

Милиция сообщает, что на вид пропавшей 13—14 лет, рост от 130 до 135 см, худощавого телосложения. У девочки голубые глаза и светло-русы волосы, постриженные под каре.

Надя была одета в осеннюю красную куртку, белые с черно-розовыми вставками кроссовки и серую вязаную кофту. С собой у нее был черный рюкзак.

В Ганцевичах пропала 13-летняя девочка

В милиции просят сообщать в Ганцевичский РОВД, если вам что-то известно о местонахождении подростка. Телефоны для связи: +375 33 664-61-46 или 102.

 
 
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Сотрудники Ганцевичского РОВД ищут 13-летнюю школьницу Хилютич Надежду Сергеевну. Известно, что вечером 13 октября она ушла из дома в Ганцевичах. Где сейчас...
 
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