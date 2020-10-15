В Ганцевичах пропала 13-летняя девочка

Источник материала: Onliner

Сотрудники Ганцевичского РОВД ищут 13-летнюю школьницу Хилютич Надежду Сергеевну. Известно, что вечером 13 октября она ушла из дома в Ганцевичах. Где сейчас находится девочка, неизвестно.

Милиция сообщает, что на вид пропавшей 13—14 лет, рост от 130 до 135 см, худощавого телосложения. У девочки голубые глаза и светло-русы волосы, постриженные под каре.

Надя была одета в осеннюю красную куртку, белые с черно-розовыми вставками кроссовки и серую вязаную кофту. С собой у нее был черный рюкзак.





В милиции просят сообщать в Ганцевичский РОВД, если вам что-то известно о местонахождении подростка. Телефоны для связи: +375 33 664-61-46 или 102.