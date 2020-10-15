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Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального
Источник материала: АФН
Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального.
Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза, передает РБК. В санкционном списке ЕС оказались:
директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко; полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло; заместитель министра обороны Павел Попов; заместитель министра обороны Алексей Криворучко; Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
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Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя...
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