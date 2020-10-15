Лукашенко убеждает в том, что Запад планировал нападение на Беларусь

Источник материала: АФН

Лукашенко до сих пор убеждает всех в том, что Запад планировал нападение на Беларусь, в то время как почти все убеждены в том, что именно Россия могла бы воспользоваться ситуацией в Беларуси и повторить «крымнаш».

«… мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», - сказал Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.