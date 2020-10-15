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В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на обменник

15.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан 30-летний минчанин, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют в одном из торговых центров Фрунзенского района. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в СК.



Напомним, по данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 207 УК). Ранее сообщалось, что инцидент произошел 24 сентября. Мужчина подошел к обменнику, подождал, пока кассир выйдет на перерыв, и проследовал за ней. Затем, угрожая женщине предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудница обменника забежала обратно в помещение и нажала на тревожную кнопку, вызвав тем самым милицию. Тогда нападавший скрылся.

Позже его задержали милиционеры. Установить личность мужчины удалось благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых в ходе осмотра места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.

Запланировано проведение следственных действий с участием подозреваемого.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Задержан 30-летний минчанин, которого подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валют в одном из торговых центров Фрунзенского района. Об этом...
 
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