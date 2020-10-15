Без меня меня судили: девушка пришла в суд по повестке, а ей говорят, что дело уже рассмотрено









Оксану Добриянец привлекают административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ. Неделю назад ей по почте прислали судебную повестку. В суд Столинского района требовалось явиться 15 октября в 9.15.





В назначенный день и час Оксана пришла в суд. Но... заседание не состоялось. Вышла секретарь и сказала, что материалы дела рассмотрены днем ранее. О принятом решении сообщить отказалась.





Оксана Добриянец попросила хотя бы отметить повестку, что она прибыла в суд в назначенный день и час, но ей и в этом было отказано.





Девушка написала заявление на имя председателя суда с просьбой объяснить, почему ее дело рассмотрели заочно и на день раньше, оставила запись в книге замечаний и предложений, а также обратилась с заявлением в прокуратуру Столинского района с просьбой дать юридическую оценку происходящему в суде.