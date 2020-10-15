ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без меня меня судили: девушка пришла в суд по повестке, а ей говорят, что дело уже рассмотрено

15.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более того, маразм белорусского правосудия состоит еще и в том, что девушке в суде даже отказались сообщить о принятом по ее делу решении!



Оксану Добриянец привлекают административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ. Неделю назад ей по почте прислали судебную повестку. В суд Столинского района требовалось явиться 15 октября в 9.15.

В назначенный день и час Оксана пришла в суд. Но... заседание не состоялось. Вышла секретарь и сказала, что материалы дела рассмотрены днем ранее. О принятом решении сообщить отказалась.

Оксана Добриянец попросила хотя бы отметить повестку, что она прибыла в суд в назначенный день и час, но ей и в этом было отказано.

Девушка написала заявление на имя председателя суда с просьбой объяснить, почему ее дело рассмотрели заочно и на день раньше, оставила запись в книге замечаний и предложений, а также обратилась с заявлением в прокуратуру Столинского района с просьбой дать юридическую оценку происходящему в суде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более того, маразм белорусского правосудия состоит еще и в том, что девушке в суде даже отказались сообщить о принятом по ее делу решении!
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко убеждает в том, что Запад планировал нападение на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика