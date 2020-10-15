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Huawei может продать Honor за 3,7 млрд долларов Xiaomi или TCL
Источник материала: Tut.by
Телекоммуникационная корпорация Huawei рассматривает возможность продажи части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor. Об этом сообщило агентство
Сделка может принести Huawei от 15 до 25 млрд юаней (примерно от 2,2 до 3,7 млрд долларов). По данным источников агентства, в условиях санкций властей США Huawei сосредоточится на производстве одноименных флагманских и дорогих смартфонов и, возможно, откажется от более бюджетного бренда Honor, в основном ориентированного на молодежь.
Среди потенциальных покупателей называется IT-компания Digital China и производители электроники Xiaomi и TCL. Ни одна из них пока не прокомментировала информацию о возможной сделке.
Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, под этой маркой производятся бюджетные смартфоны, ноутбуки и другая электроника. Honor в основном ведет бизнес независимо от материнской компании.
По данным журнала «Хужунь» (китайского аналога Forbes), Huawei возглавила список самых сильных и конкурентоспособных компаний бытовой электроники КНР в 2020 году, ее капитализация составляет 1,1 трлн юаней (163,8 млрд долларов).
Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа текущего года власти Соединенных Штатов также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.
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Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, под этой маркой производятся бюджетные смартфоны, ноутбуки и другая электроника. Honor в основном ведет бизнес независимо от...
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