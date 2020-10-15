Huawei может продать Honor за 3,7 млрд долларов Xiaomi или TCL

Источник материала: Tut.by

Телекоммуникационная корпорация Huawei рассматривает возможность продажи части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает ТАСС .





Сделка может принести Huawei от 15 до 25 млрд юаней (примерно от 2,2 до 3,7 млрд долларов). По данным источников агентства, в условиях санкций властей США Huawei сосредоточится на производстве одноименных флагманских и дорогих смартфонов и, возможно, откажется от более бюджетного бренда Honor, в основном ориентированного на молодежь.

Среди потенциальных покупателей называется IT-компания Digital China и производители электроники Xiaomi и TCL. Ни одна из них пока не прокомментировала информацию о возможной сделке.

Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, под этой маркой производятся бюджетные смартфоны, ноутбуки и другая электроника. Honor в основном ведет бизнес независимо от материнской компании.

По данным журнала «Хужунь» (китайского аналога Forbes), Huawei возглавила список самых сильных и конкурентоспособных компаний бытовой электроники КНР в 2020 году, ее капитализация составляет 1,1 трлн юаней (163,8 млрд долларов).

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа текущего года власти Соединенных Штатов также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.