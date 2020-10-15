Отопление «от розетки». В Зельве построят многоэтажный электродом

Источник материала: Tut.by

В феврале 2021 года в Зельве начнут строить новый 56-квартирный панельный электродом. Подобную 171-квартирную многоэтажку возвели в этом году в Слониме. Электроэнергия здесь используется для отопления, нагрева воды и приготовления пищи. Такой дом энергоэффективный и быстровозводимый, сообщает «Гродненская правда».



Электродом в Слониме. Фото: grodnonews.by

На Гродненщине опробовались разные подходы использования электроэнергии для отопления домов. К примеру, можно поставить электрокотлы в квартирах, греть воду электроэнергией, потом подавать ее в систему отопления электронасосами. Были и другие варианты: поставить одну электрокотельную на весь дом.

— Прежде чем приступить к строительству таких домов, важно было найти самый экономичный вариант, не нагревать промежуточный теплоноситель, а сразу преобразовывать электричество в тепло. Поэтому в таком доме используются электронагревательные конвекторы, что позволяет исключить потери тепла. Электронагреватели, водонагреватели, электроплиты в таких домах белорусского производства, — отмечает заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.

Электроотопление — это полная независимость жильцов от центральных сетей. Здесь нет понятия отопительного сезона: включать отопление по желанию можно в любое время года. Периодов отключения горячей воды нет. Также жильцы могут регулировать вручную температуру в комнатах и платить за объем потреб­ляемой энергии. Кстати, для таких домов установлен специальный тариф на электроэнергию для отопления — 3,35 копейки за кВт·ч.

Строить электродома будут в тех местах, где отсутствуют тепловые сети. Проще подвести к такому дому электричество, водопровод, чем прокладывать отдельно еще и тепловые сети и газопровод. В микрорайонах, где есть развитые тепловые сети или разработаны планы по их строительству, возведение электродомов нецелесообразно.

Как рассказал директор проектного управления ОАО «Гродножилстрой» Сергей Скорб, первые дома, где электроэнергия используется для отопления и нагревания воды, а также стоят электрические плиты, были построены в агрогородке Луцковляны Гродненского района.

Сейчас ОАО «Гродножилстрой» строит 17 подобных двухквартирных домов в городе-спутнике Скиделе. Шесть из них уже построены.