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Айтишник призвал известных представителей ИТ-сектора поговорить с Лукашенко

15.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к представителям ИТ-индустрии. Айтишник призвал известных представителей ИТ-сектора, в частности, Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских и других добиться встречи с Александром Лукашенко и «попытаться убедить его прекратить насилие». Об этом пишет dev.by.


Кадр из обращения Константина Конопко / YouTube

— Я призываю лидеров ИТ-сектора Беларуси и представителей компаний вступить в диалог с Лукашенко о прекращении насилия. Сотрудников задерживают и избивают, люди не могут нормально работать. В результате бизнес оказался в непростой ситуации, которая только усложняется. Белорусские ИТ-компании несут, в том числе, огромные репутационные потери. Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы погасить волну насилия со стороны властей, — говорится в описании к обращению.

В августе представители ИТ-индустрии подписали два письма с призывом прекратить насилие. Одно письмо подписали 2500+ CEO, инвесторов, разработчиков, второе — крупные ИТ-бизнесмены.

Константин Конопко в июле записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. Также он обращался к госслужащим с просьбой отказаться от участия в «противозаконной деятельности». Кроме того, во время предвыборной кампании Константин разработал специальную открытку, которую рассылал членам избиркомов.

В сентябре после «Марша единства» разработчика задержали в столичной кофейне O’Petit. По делу Константина Конопко уже прошло несколько судов, но решение так и не принято. Очередной суд должен пройти сегодня.

 
 
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Константина задежали в сентябре после «Марша единства» в столичной кофейне O'Petit.
 
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