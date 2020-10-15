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Айтишник призвал известных представителей ИТ-сектора поговорить с Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал
— Я призываю лидеров ИТ-сектора Беларуси и представителей компаний вступить в диалог с Лукашенко о прекращении насилия. Сотрудников задерживают и избивают, люди не могут нормально работать. В результате бизнес оказался в непростой ситуации, которая только усложняется. Белорусские ИТ-компании несут, в том числе, огромные репутационные потери. Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы погасить волну насилия со стороны властей, — говорится в описании к обращению.
В августе представители ИТ-индустрии подписали два письма с призывом прекратить насилие. Одно письмо
Константин Конопко в июле
В сентябре после «Марша единства» разработчика
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Константина задежали в сентябре после «Марша единства» в столичной кофейне O'Petit.
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