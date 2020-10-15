Acura готовит к дебюту новое поколение кроссовера MDX

Источник материала: Tut.by

Большой трехрядный кроссовер MDX, являющийся бестселлером Acura в США, в скором времени сменит поколение — машина четвертой по счету генерации уже представлена, но пока в статусе предсерийного прототипа.





Динамичная внешность с пятиугольником решетки радиатора и задранной у кормы подоконной линии сработана в новом фирменном стиле марки, который ранее примерил также новый седан TLX . С ним MDX разделит и платформу с двухрычажной передней подвеской. Также известно, что кузов новинки станет длиннее и шире, но при этом ниже, чем у предшественника. Точные габаритные показатели нового MDX японцы огласят позже — ожидается, что от бампера до бампера у «паркетника» будет без малого 5 м.





Одной из «фишек» салона нового MDX станет «парящий» над украшенной натуральным деревом передней панелью 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса, причем управляется он по старинке — с помощью тачпада на центральном тоннеле. И если у нового TLX цифровой приборки не предусмотрено даже за доплату, то MDX, по всей видимости, уже «в базе» получит виртуальную комбинацию (диагональ экрана также 12,3 дюйма).





Для нового кроссовера будут доступны передние сиденья с многорежимным вибромассажером, панорамная крыша и 1000-ваттная аудиосистема ELS Studio 3D с 25 динамиками.





Базовая версия MDX получит под капот 3,5-литровый бензиновый V6 (отдача пока не называется), сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. Также в Acura подтвердили выход «заряженной» модификации MDX Type S с турбо-V6 объемом 3 л с 360 л. с. и 480 Нм крутящего момента. В трансмиссии — тот же 10-ступенчатый «автомат» и полный привод SH-AWD.





Приставка Prototype в обозначении нового MDX весьма условная, ведь речь идет о почти готовом к серийному производству автомобиле. В Америке продажи нового поколения флагманского кроссовера Acura начнутся в начале 2021 года, топ-версия Type S подоспеет летом.