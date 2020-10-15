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Подпись в планшете: БПС-Сбербанк переходит на безбумажный офис
Источник материала: Myfin
В «безбумажном офисе» используются цифровые документы. Их предлагают подписать у кассы или за столом специалиста с помощью стилуса. В качестве планшетов – новые iPad. Документ целиком отображается на экране, а бумажный экземпляр не нужен в принципе. Правда, если попросить, его все же распечатают. Возможности планшета на этом не ограничиваются: он также используется для презентации банковских сервисов и обучения.
Тестирование нового формата проходит в столичном офисе № 777 на бульваре Мулявина, 6. Цифровые документы пока оформляют по ключевым операциям. На текущем этапе без распечатки бумажного документа проходят денежные переводы, приходные и расходные операции по счетам физлиц.
Что в итоге?
Со временем такой формат освоят и остальные подразделения, он затронет такие процессы, как открытие и закрытие счетов, оформление кредита, выпуск карт, продажа облигаций и драгметаллов.
На электронный документооборот переведены и внутренние процессы. Это позволяет решать многие задачи, в том числе формирования электронных архивов, автоматизации кассовых документов и оптимизации их маршрутов. В будущем, бумажный архив банка будет трансформирован в электронное хранилище.
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Теперь вместо привычных бумаг в отделении предлагают подписать на планшете электронный документ. Как сообщили Myfin.by в банке, это позволит сократить...
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