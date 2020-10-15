Откровенный образ премьер-министра взбудоражил Финляндию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Премьер-министр Финляндии Санна Марин шокировала общественность: в сети не перестают обсуждать откровенную фотосессию политика для модного глянца.

Мода стала одним из важных элементов политики: стильные образы первых леди и королевских персон становятся предметом обсуждения в сети, вызывая не только восхищенные, но и возмущенные комментарии общественности. С последним столкнулась и премьер-министр Финляндии.

Санна Марин приняла участие в новой фотосессии для модного издания Trendi и спровоцировала неоднозначную реакцию финнов: в сети обсуждают слишком откровенный образ премьера.

Политик снялась для обложки глянца в черном жакете на голое тело с очень глубоким вырезом. Винтажное колье, прикрывающее обнаженную зону декольте, никак не спасло ситуацию и поклонники обвинили политика в "неподобающем образе".

Некоторые фанаты попытались сгладить ситуацию и запустили спасательный флешмоб #imwithsanna: более тысячи фолловеров опубликовали снимки в аналогичном образе.

Напомним, что недавно в немилость фанатов попала и дочь президента США: Иванка Трамп в полупрозрачном платье взволновала сеть.

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