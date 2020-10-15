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Лучшие фото дикой природы: от интимных объятий тигрицы до лисьей охоты на гуся

15.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне были объявлены итоги самого престижного фотоконкурса дикой природы этого года. Жюри выбирало победителей из 49 тысяч работ.

Конкурс проводит Музей естественной истории Лондона. Фотографии-финалисты будут выставлены там с 16 октября.

© REUTERS / POOL
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Победившая на конкурсе работа называется "Объятия", на ней запечатлен интимный момент в глубине волшебного леса, когда амурская тигрица обнимает маньчжурскую ель. Сергею Горшкову понадобился почти год, чтобы сделать этот снимок с помощью камер с датчиком движения. Лучи заходящего зимнего солнца освещают вековую ель и шкуру огромной тигрицы, которая в явном экстазе вдыхает аромат тигра на смоле, оставляя свой след в качестве послания.

Также среди победителей этого года в различных номинациях медитирующая обезьяна-носач, лисья охота на дикого гуся, жующая паука стеклянная лягушка и другие удивительные моменты, подсмотренные в дикой природе.

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Победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 впервые стал российский фотограф, заснявший сибирского тигра на Дальнем Востоке.
 
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