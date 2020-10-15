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"Сам себе хозяин": сельчанка о плюсах деревенской жизни - видео

15.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Алла Арсенюк променяла городской быт на жизнь деревенскую. Женщина живет и трудится в агрогородке Большевик уже 30 лет и в столицу возвращаться не собирается.

"Я жила в Минске, на улице Ангарской, потом в училище, на втором курсе мама обменяла квартиру и мы переехали сюда в агрогородок Большевик. Потом я вышла замуж, мужу дали участок, построились и стали тут жить", - рассказывает Алла о том как перебралась в сельскую местность.

© Photo : Фото предоставлено Мариной Ярмолич
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Женщина работает маляром на птицефабрике, в стройцехе, приводит в порядок птичники. А дома Алла Ивановна сама ухаживает за живностью – держит кур и индоуток.

Каждый день сельчанки начинается с первыми петухами, а вместо фитнеса – обход огорода и кормление хозяйства. На обеденном столе женщины все с собственных двадцати соток. В эту пору, Алле еще предстоит собрать урожай: капусту, морковь и виноград. 

На подворье Алле Арсенюк помогают сыновья и мама, а главный контролер в быту  – кот Уголек, даже жарка котлет проходит под его "надзором".

Редкие поездки по делам в Минск приносят радость, но только эстетическую, когда Алла ездит в столицу  всегда любуется пейзажами и вечерними огнями. Но отмечает, что после таких поездок болит голова, ссылаясь на загазованность.

Вечерами Алла прогуливается не по проспектам, а по улицам уже родного Большевика, но городским подругам не завидует. Жизнь вдали от мегаполиса сельская жительница считает плюсом – огород и свой дом, продукты собственного производства и вообще сама себе хозяйка.

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Теги: Минск
 
 
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