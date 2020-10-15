INeedHelpBy. Белорусы зарубежья создали проект помощи семьям пострадавших от политических репрессий

Белорусская диаспора организовала проект INeedHelpBy, который оказывает помощь семьям тех, кто пострадал из-за политических репрессий.





Проект не помогает деньгами, только продуктами, чтобы семьям не приходилось экономить на еде. Продукты оплачиваются через интернет и доставляются на дом.

Помощь оказывается семьям уволенных или оказавшихся в заключении за свои политические взгляды и убеждения, пострадавших в ходе акций протеста, бастующих работников предприятий.

Подробнее узнать о проекте можно по ссылке .

Проект в соцсетях: