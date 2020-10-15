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INeedHelpBy. Белорусы зарубежья создали проект помощи семьям пострадавших от политических репрессий

15.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская диаспора организовала проект INeedHelpBy, который оказывает помощь семьям тех, кто пострадал из-за политических репрессий.

INeedHelpBy. Белорусы зарубежья создали проект помощи семьям пострадавших от политических репрессий

Проект не помогает деньгами, только продуктами, чтобы семьям не приходилось экономить на еде. Продукты оплачиваются через интернет и доставляются на дом.

Помощь оказывается семьям уволенных или оказавшихся в заключении за свои политические взгляды и убеждения, пострадавших в ходе акций протеста, бастующих работников предприятий.

Подробнее узнать о проекте можно по ссылке.

 

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Белорусская диаспора организовала проект INeedHelpBy, который оказывает помощь семьям тех, кто пострадал из-за политических репрессий.
 
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