Лукашенко пожаловался генсеку ОДКБ на западных партнеров

Главная причина нынешней ситуации в Беларуси — «внешнее давление и влияние», заявил Александр Лукашенко 15 октября в Минске на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.



Фото: president.gov.by

«К сожалению, западные наши, как принято говорить мягко "партнеры", уж слишком активизировавшись — переборщили в отношении Беларуси, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — Сказать откровенно, мы особо не напрягаемся в этом плане, как это подается в СМИ. Хотя приятного тут мало. Тихая спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову в руки взять и подумать, как жить дальше. Но мы с этим справимся обязательно».

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что нынешняя ситуация в стране прогнозировалась. «Тут многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал это. Да не было никакой информации о том, что будет после выборов у нас и в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным: и по пандемии, и по ситуации, которая складывается. И не сложно было этот все спрогнозировать, не имея какой-то оперативной информации», — отметил Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что внутренняя ситуация «не просто осложнена». «Главная причина ситуации внутри — абсолютно внешние причины. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы переживали всякое. У нас после очередных выборов всегда то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Я думаю, белорусы — люди умные, разберутся», — сказал Лукашенко.

Он спросил у Зася, который с июля 2015 по январь 2020 возглавлял Совет безопасности Беларуси, прижился ли он в Москве на данной должности. «Желательно, чтобы не очень прижился, но чтобы комфортно было работать в личном отношении», — сказал Лукашенко. Зась ответил: «Прижился нормально, но оставаться не собираюсь. Я отработаю добросовестно, как могу, но и вернусь».

12—16 октября на территории Беларуси проходят командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2020» с миротворческими силами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В сентябре в Брестской области Беларуси в два этапа прошли белорусско-российские учения «Славянское братство — 2020». Всего к ним было привлечено около 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники, из них от РФ — около тысячи человек и до 100 единиц техники.

20 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин поставил задачу усилить группировку войск на западном направлении. Соответствующие распоряжения глава оборонного ведомства сделал после заседания Совета безопасности Беларуси, на котором Лукашенко поручил активизировать подготовку войск «к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования».