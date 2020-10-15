Тихановская встретится с министром иностранных дел Канады 16 октября

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретится 16 октября в Вильнюсе с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, который впервые прибудет в Литву с официальным визитом.





Как сообщает канцелярия посольства Канады в Литве, встреча начнется в 12:10. У журналистов будет возможность сфотографировать собеседников и задать несколько вопросов.

В Вильнюсе Шампань также встретится со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом и примет участие во встрече c главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

На этой неделе министр иностранных дел Канады посетил Грецию, Австрию и Бельгию. Сообщалось, что целью его визита в Европу является «встреча с ключевыми европейскими партнерами для обсуждения того, как международное сообщество может урегулировать ситуации в Беларуси, Нагорном Карабахе и Восточном Средиземноморье».

Находящаяся за рубежом Светлана Тихановская активно встречается с лидерами западных стран, пытаясь вовлечь их в урегулирование политического кризиса, который сложился в Беларуси после президентских выборов.