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Телеведущий Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин за неподчинение милиции

15.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шоумен и телеведущий Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин (675 рублей) за неподчинение сотрудникам милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Телеведущий Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин за неподчинение милиции
Фото: @kohnoby

Решение вынес суд Заводского района Минска, рассмотрев 15 октября дело Кохно по ст. 23.4 КоАП.

В административном протоколе было написано, что вечером 11 сентября Дмитрий Кохно не подчинился «законному требованию должностного лица», а именно — сотруднику Центрального РУВД Александровичу, который требовал от него выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения».

Напомним, что в это время Кохно находился в центре изоляции правонарушителей на Окрестина — 3 сентября его наказали административным арестом за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и на свободу он вышел 14 сентября.

«Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось», — говорится в сообщении БАЖ.

Дмитрий Кохно был ведущим программы на телеканале ОНТ. В июне он раскритиковал задержания людей, ожидавших своей очереди в магазин Symbal.by. После этого его отстранили от эфира.

В августе Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые работают на белорусском государственном телевидении. «Если ты еще работаешь на ТВ в Беларуси и если ты, как и каждый из нас, уже несколько месяцев не можешь нормально жить и спать по ночам. Если тебя мучает совесть и если ты не знаешь, как поступить? Знай, я тебя понимаю! Знай, люди в стране скажут тебе спасибо! Я и все мы ждем тебя. Здесь хорошо. Здесь лучше. Здесь честно! Здесь никто не заставит тебя лгать. Если ты редактор или видеоинженер, если ты оператор или ведущий — не бойся», — написал телеведущий.

 
Теги: Минск
 
 
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Шоумен и телеведущий Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин (675 рублей) за неподчинение сотрудникам милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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