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Президент Кыргызстана уходит в отставку

15.10.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинул свой пост, чтобы не допустить кровопролития в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Жээнбеков указал, что не держится за власть и не хочет остаться в истории страны как президент, который пролил кровь и стрелял в своих граждан. По его словам, мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе "превыше всего". "Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника", - отметил Жээнбеков.

Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь" жителям столицы. "Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - пояснил он.

Жээнбеков считает, что противостояние митингующих и силовиков может привести к кровопролитию. "Это неизбежно, призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - подчеркнул он.

В аппарате Жогорку Кенеша (парламента) республики сообщили ТАСС, что полномочия Сооронбая Жээнбекова автоматически перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. "В соответствии с законодательством в случае отставки президента его полномочия автоматически переходят к спикеру парламента", - сказал сотрудник аппарата.

 
 
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинул свой пост, чтобы не допустить кровопролития в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы...
 
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