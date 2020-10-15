Президент Кыргызстана уходит в отставку

Источник материала: Ежедневник

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинул свой пост, чтобы не допустить кровопролития в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Жээнбеков указал, что не держится за власть и не хочет остаться в истории страны как президент, который пролил кровь и стрелял в своих граждан. По его словам, мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе "превыше всего". "Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника", - отметил Жээнбеков.

Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь" жителям столицы. "Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - пояснил он.

Жээнбеков считает, что противостояние митингующих и силовиков может привести к кровопролитию. "Это неизбежно, призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - подчеркнул он.

В аппарате Жогорку Кенеша (парламента) республики сообщили ТАСС , что полномочия Сооронбая Жээнбекова автоматически перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. "В соответствии с законодательством в случае отставки президента его полномочия автоматически переходят к спикеру парламента", - сказал сотрудник аппарата.