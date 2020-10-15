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В работе Telegram наблюдался сбой

15.10.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщали читатели и отмечали в редакции Onliner, в работе Telegram в районе 13:00 начали отмечаться проблемы. Мессенджер не мог подключиться к сети ни на мобильном телефоне, ни в десктопной версии. При этом у некоторых пользователей с помощью VPN происходило подключение к серверам Telegram, другим это не помогало.

Сбой был кратковременным. Сообщали о недоступности мессенджера пользователи как из Минска, так и из других регионов Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщали читатели и отмечали в редакции Onliner, в работе Telegram в районе 13:00 начали отмечаться проблемы. Мессенджер не мог подключиться к сети ни на мобильном...
 
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