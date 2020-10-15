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У Volkswagen появился компактный кроссовер Taos
Источник материала: Onliner
Volkswagen продолжает удовлетворять спрос на кроссоверы разных мастей. Вскоре в обойме немецкого производителя появится глобальный SUV на ступень ниже «Тигуана». Модель назвали Taos, и она будет продаваться в США и Южной Америке.
Автомобиль получил полностью светодиодную оптику и «взрослый» дизайн в стиле Volkswagen Atlas. За счет «квадратных» колесных арок и преимущественно горизонтальных линий в дизайне компактный паркетник выглядит крупнее, чем есть на самом деле. Габаритная длина машины — всего 4465 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1636 мм. Размер колесной базы Volkswagen Taos составляет 2690 мм. Главными конкурентами новинки в США выступают Chevrolet Trailblazer и Kia Seltos.
Интерьер паркетника радует минимализмом и такими современными опциями, как цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, а также новейшая мультимедийная система Volkswagen. Сенсорный экран имеет диагональ 8 дюймов. В распоряжении водителя и пассажиров — атмосферная подсветка с десятью цветами.
В США для Taos предложен подогрев и вентиляция передних кресел. Кресла могут быть тканевые либо отделаны кожей или кожзамом. В топовых версиях паркетник оборудован двухзонным климат-контролем.
В движение машину приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 158 л. с. Крутящий момент — 249 Н·м. Для переднеприводных версий Volkswagen Taos предложен 8-ступенчатый «автомат». В полноприводных исполнениях будет «робот» DSG. В списке опций имеются все основные ассистенты: автоматический экстренный тормоз, слежение за полосой, контроль «слепых зон» и многое другое.
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Volkswagen продолжает удовлетворять спрос на кроссоверы разных мастей. Вскоре в обойме немецкого производителя появится глобальный SUV на ступень ниже «Тигуана»....
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