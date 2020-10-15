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«ИТ-компании проседают». Добкина, Гурских и Кислого попросили «образумить» Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к представителям ИТ-индустрии. Айтишник призвал, в частности, Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских и других добиться встречи с Лукашенко и образумить его.
«Я призываю лидеров ИТ-сектора Беларуси и представителей компаний как можно скорее вступить в диалог с Лукашенко о прекращении насилия. Сотрудников задерживают и избивают, люди не могут нормально работать. В результате бизнес оказался в непростой ситуации, которая только усложняется. Беларуские ИТ-компании несут, в том числе, огромные репутационные потери.
Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы погасить волну насилия со стороны властей. Коллеги, свяжитесь со мной и мы попробуем организовать встречу с президентом».
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Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к представителям ИТ-индустрии. Айтишник призвал, в частности, Аркадия Добкина,...
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