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Какой-то сюр: ведущего Дмитрия Кохно судили за отказ выйти из машины - в тот день он был на Окрестина

15.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района Минска снова прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно — по статье 23.4 КоАП (Неповиновение). Причем судили его за требование милиционера выйти из машины, хотя в тот день Кохно сидел в камере на Окрестина



Как пишет TUT.BY, дело Дмитрия вела судья Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.

Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го. Отрицать свою вину Дмитрий не стал.

— Мне кажется, протокол составлен верно, — отметил он, но пояснять ситуацию отказался.

Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.

— В тот день я на митинги не ходил, — сообщил TUT.BY шоумен и неожиданно сменил тему: — Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо.

Спустя полчаса судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).

Дмитрий такому решению, кажется, рад.

— Это лучший исход в данной ситуации, — сказал он, покидая зал заседаний.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска снова прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно — по статье 23.4 КоАП (Неповиновение). Причем судили его за требование милиционера...
 
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