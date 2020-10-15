Какой-то сюр: ведущего Дмитрия Кохно судили за отказ выйти из машины - в тот день он был на Окрестина









TUT.BY , дело Дмитрия вела судья Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами. Как пишет, дело Дмитрия вела судьяВ протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.





Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го. Отрицать свою вину Дмитрий не стал.





— Мне кажется, протокол составлен верно, — отметил он, но пояснять ситуацию отказался.





Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.





— В тот день я на митинги не ходил, — сообщил TUT.BY шоумен и неожиданно сменил тему: — Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо.





Спустя полчаса судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).





Дмитрий такому решению, кажется, рад.





— Это лучший исход в данной ситуации, — сказал он, покидая зал заседаний.