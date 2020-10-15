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Финансы поют романсы: долги белорусских предприятий достигли 97% выручки
Источник материала: Партизан
Белстат сообщает, что долги белорусских предприятий кредиторам к 1 сентября выросли на 2,6%, до 59,9 млрд рублей.
Одновременно задолженность предприятий по кредитам и займам выросла на 7,4%, до 96,8 млрд рублей.
Таким образом, суммарно долги субъектов хозяйствования достигли 156,7 млрд рублей. Для сравнения: выручка предприятий за 8 месяцев увеличилась всего на 3,5%, до 162,026 млрд, а чистая прибыль — на 20%, до 8,4 млрд рублей.
Самые тяжелые долги у столичных предприятий — 44,2 млрд рублей, они выросли с начала года на 20,4%.
Долги Минской области — 25,4 млрд, Брестской — 9,7 млрд, Витебской — 13,3 млрд, Гомельской — 25,2 млрд, Гродненской — 25,4 млрд, Могилевской — 13,4 млрд.
Среди отраслей больше всего долгов накопила промышленность — 76,1 млрд рублей (плюс 17%).
При этом долги предприятий пищепрома достигли 12,1 млрд, деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли — 10,5 млрд, машиностроения — 7,9 млрд.
Для сравнения: долги предприятий сельского хозяйства превысили 15 млрд, строительства — 20 млрд, оптовой торговли — 7,9 млрд, розничной торговли — 9 млрд, транспорта — 7,9 млрд.
Дебиторы должны белорусским предприятиям 48,8 млрд рублей (плюс 4%).
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Белстат сообщает, что долги белорусских предприятий кредиторам к 1 сентября выросли на 2,6%, до 59,9 млрд рублей.
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