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Срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси снова перенесли
Источник материала: Партизан
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает
Ия Малкина уточнила, что данное решение касается трех стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. "Россия уже практически перешла на новую систему, – напомнила она. – Со 2 ноября транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС".
"Электронный ПТС – это комплексный документ, в него зашита вся техническая информация о транспортном средстве", – добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Об этом...
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