Осень наступает: в выходные 17 - 18 октября похолодание, местами - снег









Ночью в пятницу во многих районах, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ночная температура воздуха опустится до нуля, максимальная температура ночью - плюс 6 градусов. Днем 11 - 12 тепла, прогнозирует Белгидромет.





А уже в субботу возможны первые ночные заморозки - до минус 2 градусов. Днем всего плюс 3 - 10. Дожди обещают по большей части территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей, местами возможен снег.