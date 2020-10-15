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Осень наступает: в выходные 17 - 18 октября похолодание, местами - снег
Источник материала: Партизан
С пятницы, 16 октября, в Беларуси начнется серьезное похолодание. Похоже, стартует сезон депрессивных, серых, пасмурных дней.
Ночью в пятницу во многих районах, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ночная температура воздуха опустится до нуля, максимальная температура ночью - плюс 6 градусов. Днем 11 - 12 тепла, прогнозирует Белгидромет.
А уже в субботу возможны первые ночные заморозки - до минус 2 градусов. Днем всего плюс 3 - 10. Дожди обещают по большей части территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей, местами возможен снег.
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С пятницы, 16 октября, в Беларуси начнется серьезное похолодание. Похоже, стартует сезон депрессивных, серых, пасмурных дней.
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