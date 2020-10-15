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В Конгрессе США возмутились стрельбой по мирным демонстрантам в Беларуси

15.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конгрессмены Энгел и Маккол осудили угрозу стрельбы по демонстрантам в Беларуси, заявив, что это лишь подчеркивает нелегитимность Лукашенко

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол опубликовали заявление, в котором прокомментировали угрозу режима Лукашенко открыть огонь на поражение по демонстрантам.

«Угроза режима Лукашенко применить смертоносную силу против храбрых женщин и мужчин, мирно протестующих в Беларуси, совершенно неприемлема, – заявили они. 

– В дополнение к использованию светошумовых гранат и водомётов, практики пыток и массовых задержаний, переход к использованию боевых патронов в качестве способа удержаться у власти лишь подчеркнет нелегитимность Лукашенко в глазах белорусского народа и тех, кто наблюдает за происходящим. 

Мы твердо намерены поддерживать демократические устремления белорусского народа и добиваться, чтобы виновные в насилии и вопиющих нарушениях прав человека в Беларуси не остались безнаказанными».
 
 
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Конгрессмены Энгел и Маккол осудили угрозу стрельбы по демонстрантам в Беларуси, заявив, что это лишь подчеркивает нелегитимность Лукашенко
 
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