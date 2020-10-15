История из маленького Дрибина, где смешались выборы, люди, чиновники, спорт и один уволенный директор

Источник материала: Tut.by

Эта история из маленького Дрибина — о спорте, политике и фанатизме в них. В каком-то смысле, это даже история успеха. Чьего? Давайте разбираться. Итак, дано: молодая, но очень амбициозная любительская команда по мини-футболу «Витис», она же «Vytis», она же — бывшая «Дрибин». Есть в истории и другие игроки: чиновники, силовики, остальные жители 3-тысячного райцентра. И есть огромное желание: у одних — побеждать и развиваться, у других — «лишь бы чего не произошло». Результат тоже есть — промежуточный: уволенный директор спорткомплекса и развивающаяся вопреки всему футбольная команда. Но обо всем по порядку.



С таким плакатом МФК «Vytis» вышел на первый матч своего первого сезона в чемпионате Могилева.

Футбольный Дрибин, начало

Дрибин за всю свою короткую 23-летнюю историю городского поселка никогда не был футбольным. Спортивным, в общем-то, он тоже особо не был: тут пытались развивать дзюдо, фехтование, но как-то все шло не так.

Последние 6 лет за спорт в районе частично отвечал Виктор Фрицлер — он был директором Дрибинского центра физкультурно-массовой и спортивной работы. Вообще, по образованию Виктор социолог, но с детства был в спорте, особенно — в футболе. Настолько в футболе, что, говорит, когда в начальной школе он ездил на оздоровление в Италию по так называемой «чернобыльской программе», ему даже предлагали остаться там в футбольной академии. Но родители не рискнули.



Виктор Фрицлер

Виктор успел поработать и менеджером, и гастарбайтером в России, прежде чем хобби все же стало в итоге профессией — совершенно случайно. Фактически, в этом частично «виноват» Марсель — лабрадор Виктора, фаната «Ювентуса».

— Я с Дрибином себя никогда не ассоциировал. Родился в Могилеве, и, когда с родителями приехал сюда, вообще не понимал, что я тут, в этой деревне, делаю. Поступил в лицей в Кричеве после 9-го класса, потом в университет в Могилеве — и во время учебы я приезжал в Дрибин, может, раз в 3 месяца. Родители обижались, но меня просто не тянуло.

Виктор уже осел было в Могилеве. Как-то вернулся после очередной вахты, поехал к родителям забрать собаку, которую им оставил, и увидел, как Марсель тут кайфует — в своем-то доме после жизни в квартире! Виктор остался на пару недель в Дрибине, параллельно искал работу в Могилеве.

— Сейчас это смешно, но мне сразу предложили работать главным специалистом в отделе идеологии Дрибинского райисполкома, — хохочет Виктор. — Я согласился, но там процесс согласования как-то затянулся. В это время предложили работать инженером-программистом на почте — я и согласился, потому что уже не мог сидеть без дела. А через какое-то время предложили возглавить спортивный центр. Я тогда очень слабо себе представлял, как это — руководить таким учреждением.

Зато теперь Виктор знает все о спортивные секциях для детей, о том, как провести спортивные мероприятия для города и района за ноль рублей и почему приходится тратить свою зарплату на дипломы для их участников.

А потом в Дрибин пришел мини-футбол. Не сам, вместе с Артемом Коршуновым — еще большим фанатом спорта, чем Виктор. Артем, уроженец Чаусов, закончил университет в Могилеве и приехал в Дрибин в 2018 году по распределению как молодой специалист. И планировал, вообще, через два года отработки вернуться в Могилев или даже переехать в Минск. Но тут встретил единомышленника, который не просто играл — давно мечтал создать местную команду.



В центре — Артем Коршунов.

— Одного моего энтузиазма просто не хватало, — говорит Виктор. — А Артем придал такой импульс! Он в этом плане еще больший маньяк, чем я: дай ему возможность, он с мячом будет ночевать, жить — его из центра выгнать невозможно было. Я уже устаю, говорю, мол, всё, домой, а Артем еще остается — будет лупить по воротам. Потом еще ко мне заедет — мы о футболе говорим. Потом еще до часу ночи можем футбол смотреть.

Была середина сезона 2018 года, когда Артем предложил Виктору присоединиться к могилевской команде «Юрана-Тур», где он уже играл. Тогда ее состав пополнили 4 человека из Дрибина, а потом решили: как ни крути, нужна своя команда.

Команду смогли собрать с трудом, и это объясняется простой арифметической задачей: сколько в 3-тысячном Дрибине наберется любителей погонять в футбол за вычетом пенсионеров, детей и людей с проблемами со здоровьем? А сколько из них попадет мячом в цель? То-то же. Но команда набралась, пусть и не сразу, пусть и не только из дрибинцев.

— У нас была и есть определенная амбициозность, и мы понимали, что только на дрибинских парнях мы не выедем, — объясняет Виктор, как в состав попали игроки из Чаусов.

Так в турнирной таблице чемпионата Могилева появился «Дрибин» — правда, всего на один сезон.

Как «Дрибин» стал «Погоней»





Как назвать команду по мини-футболу, долго не думали. Хотели родину прославлять, говорят парни, потому и назвались МФК «Дрибин» — понятно и патриотично.

Родина славу принимала, но, как эгоистичная возлюбленная, взамен ничего не давала.

— Мы постоянно вели переговоры с чиновниками, чтобы они хоть как-то помогли. Обещания помочь были, а помощи так и не получили. Автобус, который нам якобы выделяли, мы все равно оплачивали в полном объеме — с работой водителя и двойной оплатой его работы в выходные, с топливом и прочим. Хорошо, когда мы смогли «зажечь» местных и они начали ездить с нами на матчи болеть, то тоже сбрасывались на проезд — так нам, команде, хоть немного легче стало. Потому что только взнос для участия в чемпионате — 1 тыс. рублей в год. Мы все оплачивали сами. Спасибо федерации, что вошли в положение и разрешили вносить оплату частями в течение года, — вспоминает Виктор Фрицлер.

Площадки для тренировок у «Дрибина» дома не было и нет. Проблема вот в чем: игровой зал в Дрибинском центре физкультурно-массовой и спортивной работы — всего 22 метра в длину. При том, что по стандартам он должен быть 36 метров.

— Есть такая легенда в Дрибине: мол, когда строили спорткомплекс, «украли» 10 метров здания, — смеется Виктор. — Там не хватает ровно одного пролета, который должен был быть даже с точки зрения архитектурной задумки — это видно по фасаду здания. По документам вроде все нормально, он якобы такой и должен быть. Но в этом зале можно разве что какую-то технику отрабатывать, но не играть — потом на большей площади ты теряешься.









Одно хорошо: инвентарь покупать не нужно было — мячи были у центра, купленные за внебюджетные средства учреждения. «Потому что за последние три года в графе выделения бюджета на „спортинвентарь, проведение мероприятий, выезды за пределы района“ был ноль», — поясняет Виктор.

Так любительская команда по мини-футболу «Дрибин» отыграла сезон во второй лиге, спонсируя себя из своих же зарплат, заняла 4-е место и готова была идти дальше. Но случились лето 2020 года и президентские выборы. Фрицлера уволили — сейчас расскажем и об этом, — местная газета отказалась продолжать публиковать материалы о матчах команды, никакой помощи от администрации района так и не было — и МФК «Дрибин» закончил свое существование.

Вместо него появился «Витис», он же «Vytis».





— У нас два варианта трактовки этого названия — кому какой больше нравится, — объясняет Виктор Фрицлер. — Либо аббревиатура имен основателей — «Витя, Тёма и Слава», — либо с литовского «Погоня». Классно же?

Не классно только то, что теперь новый руководитель спорткомплекса, который пришел на место Фрицлера — тоже Виктор, но Бобров, экс-физрук в школе — и был, вообще-то, раньше в команде, не дает арендовать зал для тренировок. Почему?

Из-за названия команды, говорят футболисты: «Мало ли что — а вдруг что-то за это будет?».

Правда, на развитие команды это не особенно повлияло. Они ездят в Могилев на тренировки, оплачивают аренду зала и вообще сами себе спонсоры, пока не найдут кого-то, кто захочет их финансировать.

Днем рождения «Витиса» можно считать 17 сентября 2020 года. А 11 октября «Vytis» сыграл первый матч своего первого сезона чемпионата Могилева под новым флагом — и обыграл команду «Мясокомбинат» со счетом 4:3.

«Фрицлер в районе работать не будет»





Теперь про политику, которая сильно повлияла на развитие спорта в Дрибине. И речь сейчас пойдет не об отсутствии поддержки со стороны чиновников — с этим все понятно. Чтобы нас никто не заподозрил в ангажированности, просто перечислим факты в хронологическом порядке. Все они касаются Виктора Фрицлера и, соответственно, футбольной команды.

Во время президентской кампании Виктора включили в состав избирательной участковой комиссии. Это была бы его третья кампания в таком статусе. После назначения как-то в разговоре с друзьями Виктор сказал, что «будет работать честно, реагировать на нарушения, а в случае фальсификации не подпишет протокол».

В конце июля в Дрибин приехало доверенное лицо Александра Лукашенко — ректор МГУ им. А. Кулешова Денис Дук с сопровождающими. На встречу с активом района. На этой встрече Фрицлер задал вопрос, как бы они оценили проводимую демографическую политику с учетом того, что население Беларуси сокращается, молодежь уезжает за границу учиться и работать, большая часть работоспособного населения — трудовые мигранты. Внятного ответа, говорит, не услышал.

Через два дня Фрицлер опубликовал на своей странице в соцсети запись — восхитился белорусским народом. Запись сопроводил значком государственного флага и фотографией с телеграм-канала Nexta.





На следующий день Фрицлера вызвали в РОВД — «на беседу к начальнику из-за поста во „Вконтакте“». До беседы Виктор успел подежурить на избирательном участке во время досрочного голосования, Артем — тоже. Начальник РОВД беседовал и с Артемом — молодого специалиста вызвали потому, что он надел на запястье белую ленту. Фрицлеру же сказал, мол, «беседа с ним — инициатива райисполкома».

Еще через день, накануне тех самых отмененных концертов «За Беларусь» , которые были запланированы по всей стране 8 августа, Фрицлеру райисполком сказал собрать детей для концерта в Дрибине. Сцену на главной площади уже начали монтировать, и дети должны были так же, как и раньше на подобных мероприятиях, участвовать в открытии: прийти в спортивной форме, набивать мячи — устроить показательное выступление. Фрицлер по телефону дал задание Артему собрать детей разных возрастов — для контраста.

Но концерты отменили, а Виктора внезапно назвали контактом первого уровня с ковидным больным — якобы с братом: тот работает в дрибинской милиции, живет с родителями, но их не изолировали. А Виктора — да, причем на неделю, хотя обычно изоляция длится 14 дней. При этом он живет отдельно — на другом конце Дрибина.

Выборов у Фрицлера не было — ни как у члена комиссии, ни как у избирателя: говорит, к нему даже не приехали с урной для голосования. О работе избирательной комиссии он, говорит, знает лишь то, что в протоколе за Лукашенко более 90% голосов на участке.

16 августа изоляция закончилась, и в этот же день в Дрибине прошел первый — и единственный массовый — марш протеста против насилия силовиков. Люди собрались на площади стихийно, тут же на месте решили пройти по городу. Виктор Фрицлер с бело-красно-белым флагом на плечах оказался во главе колонны: то ли потому, что его все знают в Дрибине, то ли потому, что он был одним из немногих занимавших руководящую должность в колонне протестующих.





В итоге толпа для Дрибина собралась внушительная — около 200 человек в пиковое время. Милиция никого не задерживала ни в тот день, ни в два следующих, когда дрибинцы собирались еще, но уже гораздо меньшей группой — говорят, на людей началось давление на рабочих местах.

А силовики выбрали из толпы шестерых якобы самых активных — их затем поодиночке вызвали в милицию на профилактическую беседу, а затем — в прокуратуру и выписали официальные предупреждения.

Пошел слух, что Фрицлера решили уволить.

Виктор вспоминает забавный и одновременно грустный, но показательный момент:

— Нас предупреждали в том числе о том, чтобы больше не собирались на главной площади. Я еще пошутил: товарищи милиционеры, а ничего, что мы каждую неделю собираемся на главной площади со своими болельщиками и едем на игру? Те ответили, мол, да ладно, мы все понимаем. И вот вторник, я выхожу последним из спорткомплекса, несу инвентарь — ребята с болельщиками уже грузятся в машины. Причем болельщики к полуфиналу изготовили нам флаг — он висел на машине. Уточню: флаг был серый на белом фоне. И я вижу, как специалист отдела идеологии откуда-то там из-за кустов фотографирует ребят. Я к ней — она убегает, прячется за магазин. Я понимаю, что она наверняка думает, будто это незаконное массовое мероприятие или что-то вроде. Бред? Но ведь ребята могут пострадать из-за этого бреда. Думаю, ну ладно, звоню начальнику отдела идеологии — занято и занято. А уже нужно ехать на игру. В итоге я написал сообщение в вайбер: мол, что это за тайная видеосъемка, зачем она вообще. Начальница отшутилась: мол, просто флаг заинтересовал. Но я-то знаю, к чему все идет, ребята тоже в курсе. В итоге на игре настроения никакого, мы из-за этого в том числе проигрываем полуфинал, едем назад домой с мыслью о том, что нас считают врагами народа.

И Фрицлера, да, уволили. Он посчитал, что незаконно, подал в суд — и проиграл. До Виктора дошли слухи, что в райисполкоме якобы после его увольнения сказали: «Фрицлер в районе работать не будет».

Что дальше





Пока в ближайших планах Виктора — как минимум сезон в чемпионате Могилева по мини-футболу с амбициозной задачей всех победить. Костяк команды — трое дрибинцев: Виктор Фрицлер, Артем Коршунов и Вячеслав Рай. Остальные — тоже местные и парочка игроков из Чаусов. Всего же за прошлый сезон в команде играли в разное время около 20 человек, но кто-то ушел по материальным причинам, кто-то — по личным причинам.

Виктор пока оформил опекунство по уходу за отцом — у того инвалидность — и продолжает тренироваться, тренировать и играть. Не скрывает, что в перспективе думает об отъезде, тем более, что возможность есть: в Германии живут родственники отца.

— Теперь мы шутим, что даже если я уеду, то обязательно вернусь в новую Беларусь мэром.

— Дрибина?

— Конечно.

— Так как же вы будете и мэром работать, и в футбол играть?

— Ой, я успею!