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Для многодетных семей предлагают ввести новшества. Среди них - тратить семейный капитал на покупку авто

15.10.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 октября многодетные мамы встретились с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич и озвучили свои предложения. Среди них — 7-часовой рабочий день для многодетных родителей и дополнительные возможности для досрочного использования семейного капитала, рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой один из многодетных родителей может получить дополнительный выходной в неделю (он оплачивается по среднему заработку).

— Мы хотим предложить альтернативу: либо один из родителей может взять этот дополнительный выходной, либо, если такой вариант не подходит, на час сократить рабочий день и работать 5 дней в неделю, но по 7 часов. Пока это предложение вынесено на обсуждение. Если оно будет одобрено, то это произойдет в следующей пятилетке, — рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей.

Еще одно предложение со стороны многодетных родителей — расширить возможности для досрочного использования семейного капитала. С 1 января 2020 года его можно досрочно потратить на улучшение жилищных условий, получение услуг в сфере образования, платные медицинские услуги.

— Было предложено разрешить использовать эти деньги на ремонт, если жилье было получено без отделки, а также на покупку автомобиля или дачи, — добавляют в ассоциации.

Еще в прошлом году предлагалось увеличить некоторые пособия для многодетных семей. Но этого, говорят в Белорусской ассоциации многодетных родителей, пока не сделали. Зато в этом году был увеличен критерий нуждаемости для получения государственной адресной социальной помощи для малообеспеченных многодетных семей. Если раньше для назначения этого пособия критерий нуждаемости составлял 100% бюджета прожиточного минимума, то теперь — 115%. Это позволило увеличить как базу получателей этого пособия, так и его размер.

 
 
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Еще одна идея - разрешить тратить семейный капитал на дачу, машину и ремонт.
 
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