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Для многодетных семей предлагают ввести новшества. Среди них - тратить семейный капитал на покупку авто
Источник материала: Tut.by
14 октября многодетные мамы встретились с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич и озвучили свои предложения. Среди них — 7-часовой рабочий день для многодетных родителей и дополнительные возможности для досрочного использования семейного капитала, рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей.
Сейчас в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой один из многодетных родителей может получить дополнительный выходной в неделю (он оплачивается по среднему заработку).
— Мы хотим предложить альтернативу: либо один из родителей может взять этот дополнительный выходной, либо, если такой вариант не подходит, на час сократить рабочий день и работать 5 дней в неделю, но по 7 часов. Пока это предложение вынесено на обсуждение. Если оно будет одобрено, то это произойдет в следующей пятилетке, — рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей.
Еще одно предложение со стороны многодетных родителей — расширить возможности для досрочного использования семейного капитала. С 1 января 2020 года его
— Было предложено разрешить использовать эти деньги на ремонт, если жилье было получено без отделки, а также на покупку автомобиля или дачи, — добавляют в ассоциации.
Еще в прошлом году
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Для многодетных семей предлагают ввести новшества. Среди них - тратить семейный капитал на покупку авто
Еще одна идея - разрешить тратить семейный капитал на дачу, машину и ремонт.
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