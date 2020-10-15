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В Польше белорусская фура ехала второй раз по одному «дозволу»

15.10.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский перевозчик повторно использовал одноразовое разрешение на международные автомобильные перевозки грузов. Об этом со ссылкой на Транспортную инспекцию Польши сообщает belmir.by.


Фото: Транспортная инспекция Польши

13 октября на трассе А2 в Любушском воеводстве инспекторы остановили для проверки грузовик, принадлежащий белорусской транспортной компании, который перевозил контейнер с грузом из Беларуси в Германию.

Показанное водителем разрешение на перевозку грузов вызвало у сотрудников подозрение. При просвечивании ультрафиолетовыми лучами выяснилось, что документ уже использовался ранее для другого рейса — cтали видны предыдущие записи.


Фото: Транспортная инспекция Польши

В итоге фуру отправили на охраняемую стоянку. Она останется там, пока не будет предъявлено надлежащее разрешение и внесено 12 тысяч злотых в счет будущего штрафа. В отношении перевозчика начат административный процесс.

 
 
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Фуру отправили на охраняемую стоянку. Она останется там, пока не будет предъявлено надлежащее разрешение и внесено 12 тысяч злотых в счет будущего штрафа.
 
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