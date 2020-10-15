В работе Telegram произошел сбой

Источник материала: Tut.by

Примерно в час дня 15 октября читатели стали сообщать в редакцию о проблемах с Telegram. У некоторых мессенджер недоступен как в приложении, так и в десктопе.



Изображение: Downdetector

Как свидетельствует сервис Downdetector , проблема не только у белорусов. Так, сбои зафиксированы и в Москве, Киеве, а также в европейских странах, таких как Германия, Италия, Испания, плюс на Кубе и в Сингапуре.

Примерно через 15 минут мессенджер стал открываться на «Белтелекоме», «Космос ТВ», МТС и А1.