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В работе Telegram произошел сбой

15.10.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно в час дня 15 октября читатели стали сообщать в редакцию о проблемах с Telegram. У некоторых мессенджер недоступен как в приложении, так и в десктопе.


Изображение: Downdetector

Как свидетельствует сервис Downdetector, проблема не только у белорусов. Так, сбои зафиксированы и в Москве, Киеве, а также в европейских странах, таких как Германия, Италия, Испания, плюс на Кубе и в Сингапуре.

Примерно через 15 минут мессенджер стал открываться на «Белтелекоме», «Космос ТВ», МТС и А1.

 
 
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Но проблемы не только у белорусов.
 
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