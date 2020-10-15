|
В работе Telegram произошел сбой
Источник материала: Tut.by
Примерно в час дня 15 октября читатели стали сообщать в редакцию о проблемах с Telegram. У некоторых мессенджер недоступен как в приложении, так и в десктопе.
Как свидетельствует сервис
Примерно через 15 минут мессенджер стал открываться на «Белтелекоме», «Космос ТВ», МТС и А1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но проблемы не только у белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)