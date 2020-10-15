Более 40% белорусов ощутили падение доходов в сентябре

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как отмечают эксперты, в сентябре у белорусов существенно изменилось ощущение падения доходов из-за падения курса рубля к иностранной валюте (56,9% среди тех, у кого упал доход).



Среди основных причин падения доходов названы также:

сокращение заказов ( 29% , хотя острота проблемы снижается),

, хотя острота проблемы снижается), отмена премий и сокращение зарплат (19,8%).

Уменьшились доли тех, кому сократили количество рабочих дней или отправили в отпуск за свой счет. Чаще чувствовали падение доходов предприниматели, самозанятые, работники сферы обслуживания и сферы торговли и ремонта.

Скриншот с сайта covideconomy.by

По сравнению с маем, доля тех, кто ожидает ухудшения ситуации по перечисленным параметрам, практически не изменилась. В сентябре респонденты более уверенно отмечали ухудшение ситуации с курсом рубля и менее уверенно говорили о ситуации с эпидемией. Средние оценки несущественно отличаются от майских, но показывают изменения настроений за прошедший период.

Скриншот с сайта covideconomy.by

Что в итоге?

Динамика на рынке труда остается негативной, но темпы ухудшения снижаются. Сократилась доля тех, кто потерял работу (2,7% в сентябре против 6,7% в апреле) или столкнулся с потерей работы среди знакомых (13,5% в сентябре против 19,6% в апреле). Вместе с тем снижаются и опасения потерять работу.

Потерять работу из опрошенных больше опасаются работники ресторанов и гостиниц, а также люди с профессионально-техническим образованием, неквалифицированные рабочие и жители Витебской области.

Скриншот с сайта covideconomy.by



Пятая волна социологического исследования SATIO/BEROC была проведена с 11 по 16 сентября. Опрос проводился через онлайн-панель merkavanne.by.