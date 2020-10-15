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Из белорусских университетов увольняют еще двух преподавателей

15.10.2020 14:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ) увольняют заместителя декана факультета естествознания по учебной работе, старшего преподавателя кафедры географии и методики преподавания географии Николая Стреху.

Из белорусских университетов увольняют еще двух преподавателей

Он сообщил БелаПАН, что написал заявление «по соглашению сторон», но инициировало увольнение администрация вуза. «Это была не моя инициатива, а настоятельная рекомендация администрации. Перед этим со мной несколько раз проводили профилактические беседы», — отметил Стреха.

До 19 октября преподаватель находится в отпуске.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Стреха написал, что о нем и его гражданской позиции говорят много «небылиц и лжи». По словам преподавателя, он не собирается «продавать квартиру и уезжать за границу». «Я буду жить и работать в своей стране, несмотря ни на какие трудности материального, морального и иного характера. Это моя страна и моя Родина, мне других не надо», — добавил Стреха.

Также стало известно об увольнении еще одного сотрудника высшего учебного заведения. Старший преподаватель кафедры менеджмента социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Дмитрий Матуйзо сообщил, что с ним не продлевают контракт и ему осталось доработать в вузе до конца октября.

 
 
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Из Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ) увольняют заместителя декана факультета естествознания по учебной работе,...
 
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