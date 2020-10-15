Из белорусских университетов увольняют еще двух преподавателей

Из Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ) увольняют заместителя декана факультета естествознания по учебной работе, старшего преподавателя кафедры географии и методики преподавания географии Николая Стреху.





Он сообщил БелаПАН, что написал заявление «по соглашению сторон», но инициировало увольнение администрация вуза. «Это была не моя инициатива, а настоятельная рекомендация администрации. Перед этим со мной несколько раз проводили профилактические беседы», — отметил Стреха.

До 19 октября преподаватель находится в отпуске.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Стреха написал, что о нем и его гражданской позиции говорят много «небылиц и лжи». По словам преподавателя, он не собирается «продавать квартиру и уезжать за границу». «Я буду жить и работать в своей стране, несмотря ни на какие трудности материального, морального и иного характера. Это моя страна и моя Родина, мне других не надо», — добавил Стреха.

Также стало известно об увольнении еще одного сотрудника высшего учебного заведения. Старший преподаватель кафедры менеджмента социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Дмитрий Матуйзо сообщил, что с ним не продлевают контракт и ему осталось доработать в вузе до конца октября.