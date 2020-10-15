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Воскресенский: Лукашенко поручил составить список кандидатов на изменение меры пресечения

15.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Фото ОНТ

Освобожденный бизнесмен Юрий Воскресенский утверждает, что во время субботней встречи в СИЗО КГБ президент Беларуси поручил ему составить список задержанных лиц, которым можно изменить меру пресечения.

"Завершая встречу, президент попросил меня подытожить все озвученные предложения и подготовить какой-то свод предложений. Кроме того, президент попросил меня составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения",- заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.

Докладную записку по второму вопросу, уточнил Воскресенский, он уже подготовил, сейчас работает над обобщением итогов встречи, пишет interfax.by.

"Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию", - рассказал соратник Бабарико.

Воскресенский также уточнил, что до последней секунды, до входа президента никто не знал, что произойдет.

В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что президент встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информировал канал. "Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорилось в сообщении.

Судя по фото, размещенному телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, политтехнолог Виталий Шкляров, член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Позже выяснилось, что на встрече присутствовал и блогер Сергей Тихановский.

После встречи директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и бизнесмену Юрию Воскресенскому была изменена мера пресечения.

 
 
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Освобожденный бизнесмен Юрий Воскресенский утверждает, что во время субботней встречи в СИЗО КГБ президент Беларуси поручил ему составить список задержанных лиц,...
 
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