Вместо 15% было 91—97%. Суд оштрафовал «Табак-инвест» за завышение цен на антисептик

Источник материала: Onliner

Еще в середине сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило, что в сети компании (речь идет о сети магазинов «Корона») продавали антисептик «Маносептол» по завышенной цене. Предельный уровень торговой надбавки с учетом оптовой составлял от 91,4 до 97,14%. При этом максимально допустимая надбавка для таких товаров по закону составляла 15%. Министерство подало в экономический суд, и тот принял решение не в пользу продавца.

Суд признал виновным должностное лицо ООО «Табак-инвест» по ч. 2 ст. 12.4 — «Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)».

Юрлицо должно заплатить штраф. Его размер составляет 69,2 тысячи рублей. Это двукратный размер разницы между выручкой, которую они получили, и выручкой, которую должны были получить, продав товары по ценам, установленным законом.

А должностное лицо, которое это допустило, оштрафовано на 5 базовых величин.

Решения суда вступило в законную силу.