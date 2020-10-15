Вручили бабушкам и дедушке смартфон, планшет, часы — посмотрим, что получится

Источник материала: Onliner Все больше бабушек и дедушек активно приобщаются к современным технологиям. Но все же пока достаточно пожилых людей, которые то ли боятся интернета, то ли предпочитают довольствоваться телевизором да газетами. Недавно компания A1 инициировала проект #яонлайн — волонтерское движение для обучения мобильным технологиям. Мы тоже решили поучаствовать и взялись приобщить к современным гаджетам хотя бы трех пожилых людей.

Суть эксперимента

Мы решили посмотреть, смогут ли люди в почтенном возрасте самостоятельно освоить актуальные девайсы. Насколько дружелюбны к бабушкам и дедушкам нынешние технические корпорации? Легко ли самому вникнуть в работу и возможности смартфонов, планшетов и умных часов? Понадобится ли помощь родственников и знакомых?

Итак, у нас нашлись две бабушки и один дедушка. Кому-то из них мы вручим смартфон, кому-то — планшет, а кому-то достанутся умные часы. Помогать не будем, разве что распакуем устройства и покажем базовые вещи вроде кнопки включения.

Через неделю вернемся и посмотрим, как дела у наших героев. Откроют ли они для себя новые горизонты или вовсе отвергнут непонятные устройства? Справятся ли с освоением самостоятельно, воспользуются ли чьей-нибудь помощью или просто не захотят разбираться?

Людмила Федоровна, 86 лет

Наша самая возрастная участница, которая при этом выглядит куда моложе своих лет. Людмила Федоровна родилась в Михановичах, что недалеко от Минска. При этом всю сознательную жизнь она провела в столице.





— Всю войну прожила в Минске, и потом тоже. От бомбежки во время войны погибла сестра. А после войны отец продал дом в Михановичах и купил в Минске.

От дома уже давно ничего не осталось, а бабушка сегодня живет в обыкновенной квартире в одном из спальных районов столицы. Долгое время Людмила Федоровна проработала товароведом на заготовительной базе, но вот уже почти 30 лет она на пенсии.





В рамках нашего проекта Людмила Федоровна решила взяться за освоение смартфона. При этом современные технологии женщина воспринимает довольно скептически. Она предпочитает смотреть сериалы по телевизору и настороженно относится к интернету.

— На интернет у меня нет времени. То в поликлинику сходить, то подкладку в куртке поменять, то анализы сдать. Телевизора мне хватает.

Долгие годы Людмиле Федоровне верой и правдой служил «ламповый» и даже легендарный по нынешним временам мобильник Sony Ericsson T610. Говорит, отменный аппарат, которым бы пользовалась и по сей день. Но в какой-то момент его пришлось заменить на кнопочную модель ZTE, которая за многие годы тоже порядком поизносилась — звук слабенький, вибрации нет, батарея почти не держит заряд.





— Мне нужен обычный телефон, неважно какой. Главное, чтобы не навороченный.

Год-полтора назад Людмила Федоровна уже пробовала перейти с обычной «звонилки» на умный телефон. Тогда попытка провалилась: смартфон оказался бракованным. Рассчитываем, что на этот раз все сложится удачнее.





Вручаем нашей бабушке смартфон «A1 Альфа». Это популярная операторская модель с достойными для ее цены характеристиками: 6,3-дюймовый дисплей, 13-мегапиксельная камера, симпатичный внешний вид и относительно компактные габариты. Хотя как раз с габаритами Людмиле Федоровне предстоит свыкнуться в первую очередь, потому что старенький кнопочный ZTE все же был совсем другого формата.

Женщина сомневается, что ей удастся освоить новинку самостоятельно. Тем не менее она готова попробовать и начнет с инструкции. Но если что-то не получится, на помощь ждем правнука Людмилы Федоровны.

Нина Александровна, 70 лет

Та самая пенсионерка, о ремонте квартиры которой мы писали год назад. Материал вышел резонансным, многие комментаторы вообще сомневались в существовании Нины Александровны, а некоторые ждали, что квартира вот-вот появится в продаже, мол, для этого о ней и написали. Но нет, женщина живет здесь уже год, ей нравится, и ничего продавать или сдавать она не намерена.





Всю сознательную жизнь Нина Александровна отработала на часовом заводе, несколько лет продолжала подрабатывать на пенсии, но по состоянию здоровья уже давно трудиться не может и, как она говорит, «пенсионерит».

Пусть здоровье подкачало, но у Нины Александровны активная жизненная позиция. Она не без гордости рассказывает, как недавно вместе с огромной группой бабушек и дедушек прогулялась по центру Минска. Да и по воскресеньям не прочь пройтись по столице.

— А со смартфонами-планшетами у меня давно все хорошо. Благодаря детям лет пять назад отказалась от телевизора и совсем не жалею. Иногда, если в интернете попадется какой-то ролик с белорусского ТВ, не могу поверить, что эту дичь до сих пор в наше время крутят.





Телевизор в квартире у Нины Александровны есть, но он используется в качестве предмета интерьера — чтобы место на тумбе не пустовало. Да и то его теперь всячески теснят растения в кадках. В последний раз телик включался как раз год назад — чтобы проверить, работает или пора на свалку. Работает. Теперь женщина ждет заказанную из Китая ТВ-приставку, чтобы смотреть на большом экране YouTube и кино.

У Нины Александровны солидный опыт общения с полезными девайсами.

— Первый компьютер у меня появился лет десять назад — сын отдал свой старый и научил базовым вещам. Ровно три года назад пересела за планшет. Он мобильней и для меня гораздо удобнее компьютера.





Дольше и сложнее всего пришлось разбираться со смартфоном. Долгое время Нина Александровна отказывалась от бескнопочного аппарата. Но в итоге все же попробовала, а теперь и слышать ничего не хочет о «звонилках».

Чего женщине не хватает, так это умных часов. Как мы уже говорили, наша героиня — довольно активная и подвижная бабушка. К тому же ей надо следить за здоровьем. Раньше задумывалась о браслете или часах, но все как-то не решалась, сомневалась в их полезности.





Что ж, теперь сомневаться не придется. Зато придется самостоятельно разобраться с Honor MagicWatch 2. Часы и пульс измерят, и уровень кислорода в крови, и стресс определят, и, разумеется, шаги с калориями посчитают. Последнее — самое важное для Нины Александровны.

Уверены, что она самостоятельно освоит умные часы. Тем более что смартфон у бабушки тоже от Honor.

Леонид Алексеевич, 60 лет

Самый молодой участник, почти несовершеннолетний дедушка, и даже еще не на пенсии. Вернее, уже был бы на ней, если бы не реформа. Поэтому пока Леонид Алексеевич работает в стройтресте. Но и дома забот хватает.





Мужчина с супругой живут в частном доме в городе Сморгонь. Есть свое подворье, на котором надо постоянно работать. Когда мы приехали, Леонид Алексеевич аккурат заканчивал собирать яблоки — говорят, вот-вот вдарят первые холода. Многое здесь он смастерил своими руками: беседка, баня, теплицы.

Родственники и соседи нахваливают закатки и домашнее вино, в создании которых наш дедушка тоже принимает непосредственное участие. Да, Леонид Алексеевич очень энергичен, если и сидит на месте, то для того, чтобы узнавать новости из Telegram. Не любит таблетки, поликлиники и ходить по врачам.





— Дома меня можно увидеть в основном за компьютером, где я смотрю последние новости и играю в шашки.

С компьютером наш герой давно на «ты», а вот с мобильными технологиями пока все неоднозначно. Смартфон есть, но смотреть в относительно небольшой экран не очень удобно, поэтому в основном все же предпочтение Леонид Алексеевич отдает ПК. Он говорит, что хотел бы вникать в новости не только дома, а для этого нужно устройство вроде смартфона, но с более крупным дисплеем.





У нас такое, конечно же, нашлось. Планшет Lenovo Tab M8 оснащен 8-дюймовым дисплеем, есть и слот для SIM-карты, чтобы всегда оставаться на связи без привязки к Wi-Fi. Этакий компромиссный вариант между смартфоном и компьютером. Посмотрим, подружится ли с ним Леонид Алексеевич.

— Что мне нужно в первую очередь? Telegram, YouTube, Onliner и Tut.by. Соцсетями не пользуюсь.

Как и остальным участникам нашего проекта, на все про все у нашего без пяти минут дедушки неделя. Посмотрим, чему он научится за это время. У нас сомнений в том, что помощь не понадобится, нет. Хотя сам Леонид Алексеевич в этом не уверен и готов читерить: подсмотреть в интернете на компьютере, как нужно управляться с планшетами. Что ж, и так тоже можно!

Конкурс ваших историй

К нашим бабушкам и дедушке мы вернемся через пару недель. А сейчас предлагаем остальным пожилым людям рассказать свои истории об освоении соцсетей, первых шагах в блогерстве и хобби, которое у вас теперь целиком в интернете. Дети, конечно, тоже могут помочь своим дедушкам и бабушкам принять участие в конкурсе. Все свои рассказы объемом до 3500 печатных знаков присылайте на почту ionline@onliner.by с 15 октября до 4 ноября. И не забудьте об иллюстрациях или фотографиях!

Мы отберем восемь самых интересных историй и опубликуем их 5 ноября. Читатели Onliner путем голосования выберут четырех финалистов. Каждый из них по своему усмотрению определит тему контента (видеоролик, пост в соцсетях и т. д.), в создании которого ему помогут наши эксперты. 12 ноября мы опубликуем созданный таким образом контент, а читатели выберут победителя, который получит приз — смартфон Samsung Galaxy A51 .

Обязательно прочитайте полные правила конкурса по этой ссылке !

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Регистрация на официальном сайте проекта дает волонтеру бонус – возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке УП «А1», УНП 101528843.